Стартовал флешмоб выноса мусора в вечерних нарядах

05.04.2020, 21:51, Новости дня

Люди повально надевают перед походом к помойке лучшую одежду.

Художница Анастасия из Волгограда запустила челлендж #пойдумусорвынесу.

Девушка объявила: раз вынос мусора остался чуть ли не единственным легальным поводом выйти в свет, то и выглядеть нужно соответствующе. Нарядиться, надеть лучшее, девушкам накраситься и сделать прическу. И вперед, к контейнеру с мусорным пакетом.

«Наконец-то у нас появился повод выгулять наряды! Да ещё какой, – говорит Анастасия, – Вынести мусор – в современном мире это круче, чем самая нереальная тусовка. Это глоток воздуха, свободы, это супер-событие. Это выход в свет – в прямом смысле слова. Мы ждём этого момента, готовимся и наслаждаемся каждой секундой процесса! Мы выходим в люди!»

Инициативу художницы с энтузиазмом поддержали многие пользователи Сети. Девушки стали надевать красивые платья и туфли на шпильках, доставать из шкафов лучшие вещи, фотографироваться в нарядном виде и с непременным мешком мусора в руке.

Не отстали и мужчины – белые сорочки, галстук и элегантные туфли. Что раньше надевали на совещание или деловую встречу, в том теперь – к помойке.

Напомним, что в Москве в период карантина разрешили работать салонам красоты, массажным салонам, баням и саунам.

Тем временем в некоторых регионах задумались о введении “сухого закона”.