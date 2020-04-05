Перечислены регионы без случаев заражения коронавирусом

05.04.2020, 21:30, Разное

Стало известно, до каких российских регионов коронавирус еще не смог добраться. На сегодняшний день случаи заражения инфекцией COVID-19 зарегистрированы почти во всех регионах РФ за исключением пяти субъектов.

Так, коронавирусная инфекция не смогла проникнуть в республики Тыва, Алтай и Карачаево-Черкесия. Кроме того, в Ненецком и Чукотском автономных округах аналогичным образом нет зарегистрированных случаев заражения COVID-19, отмечает общественно-политический журнал «Политическая экспертиза».

Лидером по количеству россиян с коронавирусом остается Москва, там цифра инфицированных уже составляет 3893. Обо всей актуальной информации по поводу ситуации с COVID-19 в РФ пишет официальный правительственный портал стопкоронавирус.рф.