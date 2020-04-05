Священники Московской епархии заразились коронавирусом

05.04.2020, 21:30, Новости дня

Коронавирус диагностирован у троих священников Московской епархии, сообщила рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«По состоянию на 5 апреля 2020 года у [трех] священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат. Контактировавших с указанными священнослужителями просим быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться», – сообщила рабочая группа в Telegram.

Коронавирус нашли у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино иерея Николая Рыжкова, клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском иерея Виктора Волкова и исполняющего обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле иерея Георгия Дехтярева.

Под подозрением – настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском протоиерей Георгий Бреев и клирик того же храма священник Дмитрий Карпов.

«Контактировавших с указанными священнослужителями просим быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться», – отметили представители РПЦ.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд российской столицы с чудотворной иконой Богоматери «Умиление» для избавления от пандемии коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.