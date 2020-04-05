 

«Врачи советовали поставить свечку»: Клара Новикова рассказала о борьбе с раком

05.04.2020, 21:30, Разное

Российская актриса Клара Новикова в 90-х годах узнала, что у нее онкология. Ей сделали операцию, и звезде полегчало, по этому поводу медики порекомендовали ей поставить в церкви свечку. Недавно она пояснила о своем нынешнем состоянии.
Как передает «Слово и Дело», больше двух десятков лет назад набирающая популярность артистка не была готова столкнуться с подобным испытанием лицом к лицу. Медики выявили у нее опухоль, после чего Кларе Новиковой потребовалось оперативное хирургическое вмешательство. При этом специалисты не смогли пообещать, что известная актриса справится с раком, потому как ее организм не был молод.

Сама Новикова надеялась на положительный результат и профессионализм медиков, что сыграло свою роль. По окончанию операции произошло улучшение, вопреки прогнозам медиков. Актрисе порекомендовали отправиться в церковь и поставить свечку. Большую помощь оказывали знаменитости муж и прочие близкие люди. Навещали артистку и коллеги по кино в сложное для нее время. Сейчас она по-прежнему сохраняет оптимизм, посвящая себя заботе о родственниках и работе.

Ранее Клара Новикова в студии программы «Судьба человека» пояснила о борьбе с раком и большой помощи супруга Юрия Зерчанинова. Именно он смог вытянуть жену из сложнейшей депрессии и помог жить, несмотря на диагноз. Как призналась звезда, спутник жизни будто «переболел» вместе с ней, и благодаря его содействию она переборола опасный недуг.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Личное: Что мне, не жить что ли теперь?!

14.03 / Ученые из США создали бесфокусную ультратонкую линзу

22.02 / Наталья Поклонская выразила возмущение по поводу обыска у российских биатлонистов в Италии

11.03 / Мнение: Тюрьма не исправила: Кокорин вообще не раскаивается – “дело заказное” – не виноватый я

25.02 / Мнение: Обреченность

26.03 / Рэпер Джиган снова нарушил карантин, пригласив домой тренера

05.04 / Беременная Ольга Рапунцель назвала пол второго ребенка

06.02 / Электрический BMW iX3 получит фирменные аэродинамические колеса

07.03 / В Твери госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

19.03 / Роман Абрамович предоставил для проживания отель при стадионе “Челси” врачам, борющимся с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска