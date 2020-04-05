«Врачи советовали поставить свечку»: Клара Новикова рассказала о борьбе с раком

05.04.2020, 21:30, Разное

Российская актриса Клара Новикова в 90-х годах узнала, что у нее онкология. Ей сделали операцию, и звезде полегчало, по этому поводу медики порекомендовали ей поставить в церкви свечку. Недавно она пояснила о своем нынешнем состоянии.

Как передает «Слово и Дело», больше двух десятков лет назад набирающая популярность артистка не была готова столкнуться с подобным испытанием лицом к лицу. Медики выявили у нее опухоль, после чего Кларе Новиковой потребовалось оперативное хирургическое вмешательство. При этом специалисты не смогли пообещать, что известная актриса справится с раком, потому как ее организм не был молод.

Сама Новикова надеялась на положительный результат и профессионализм медиков, что сыграло свою роль. По окончанию операции произошло улучшение, вопреки прогнозам медиков. Актрисе порекомендовали отправиться в церковь и поставить свечку. Большую помощь оказывали знаменитости муж и прочие близкие люди. Навещали артистку и коллеги по кино в сложное для нее время. Сейчас она по-прежнему сохраняет оптимизм, посвящая себя заботе о родственниках и работе.

Ранее Клара Новикова в студии программы «Судьба человека» пояснила о борьбе с раком и большой помощи супруга Юрия Зерчанинова. Именно он смог вытянуть жену из сложнейшей депрессии и помог жить, несмотря на диагноз. Как призналась звезда, спутник жизни будто «переболел» вместе с ней, и благодаря его содействию она переборола опасный недуг.