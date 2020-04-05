Появились результаты тестирования в бенчмарке флагманского 8-ядерного процессора AMD Ryzen 9 4900U

05.04.2020, 21:30, Разное

Специалисты представили результаты тестирования в бенчмарке флагманского 8-ядерного процессора AMD Ryzen 9 4900U. По их словам, на дебютной стадии данный чип не выделяется впечатляющей производительностью.

Компания AMD продолжает развивать свою линейку гибридных процессоров (APU) для мобильных устройств и ноутбуков. Сейчас ведётся активная работа над моделью Ryzen 9 4900U. Судя по всему, чип уже находится на завершающей стадии разработки, поскольку в Сети появились результаты его тестирования в бенчмарке. Эксперты уже оценили показанные цифры и пока не могут заявлять о большом преимуществе новинки по сравнению с моделью Ryzen 7 4800U.

Базовая частота составила 1,8 ГГц – такая же, как и у предшественника, а средняя в режиме Turbo достигла лишь 2,35 ГГц, и это, считают специалисты, сказалось на общем показателе теста, поскольку он мог быть выше. Тем не менее, они оценили, как процессор работает при 1- и 2-ядерном режимах. Пиковая производительность чипа пока неизвестна, но инсайдеры указывают, она может соответствовать 4,3 ГГц, а это уже сейчас, на стадии дебюта, выше на 0,1 ГГц.

Известно, пока технология APU не получила распространения, поскольку ноутбуки с процессорами из линейки AMD Ryzen 4000 доступны только для заказа. В связи с этим нет никаких предположений, когда новым Ryzen 9 4900U станут комплектовать портативные устройства. Несмотря на это, компания Lenovo объявила, что намеревается использовать чип в своих будущих моделях.