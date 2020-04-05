В Пентагоне рекомендуют военнослужащим носить маски

05.04.2020, 21:09, Разное

В Пентагоне официально заявили о необходимости использовать немедицинские тканевые маски. Их рекомендуется носить не только гражданским, но и военным.

Министр обороны США Марк Эспер во время интервью отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом очень остро обсуждается не только среди гражданского населения, но и среди военнослужащих. Именно с целью защиты последних всем военным рекомендуется использовать маски. В особенности это касается тех людей, которые не могут сохранять безопасную дистанцию, находясь на подводной лодке, в самолёте, в танке или транспортной бронемашине. Тканевая маска поможет в этом случае защититься от вируса и сохранить боеспособность бойца.

В настоящий момент подтверждено 1,2 тыс. случаев заражения COVID-19 среди военнослужащих и гражданских лиц, проходящих подготовку на контрактной основе. В Пентагоне отметили, что они делают всё возможное для минимизации рисков распространения коронавируса на территории воинских подразделений.