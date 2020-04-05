 

Ксения Собчак спровоцировала слухи о своей беременности

05.04.2020, 21:09, Разное

Российская теле- и радиоведущая Ксения Собчак спровоцировала слухи о своей беременности. Поклонники обсуждают интересное положение сопредседателя политической партии «Партия перемен» после нового выпуска её авторской YouTube-программы с Валерием Комиссаровым.
38-летняя ведущая предстала перед камерой в зелёном костюме, общаясь с одним из участников эпизода. Наряд сделал талию Собчак шире, чем обычно, потому что пиджак неплотно прилегал к телу. Кроме этого, знаменитость ставила руки по бокам, что, по мнению поклонников, часто делают беременные женщины. «Что с талией?», «Беременность скрыть уже не удается», – написали некоторые зрители после просмотра программы.

Отметим, что ранее Ксения Собчак публично «застрелила» своего супруга Константина Богомолова. Причиной этого стало то, что режиссер сбежать от ведущей, нарушив режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции.



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