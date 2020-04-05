Обнародованы параметры бюджетного смартфона Honor Play 4T

05.04.2020, 21:09, Разное

Совсем скоро китайский бренд Honor выпустит новый смартфон Play 4T. Производитель 5 апреля подтвердил главные технические параметры очередного своего изобретения.

Смартфон позиционируется как бюджетная модель со всеми необходимыми характеристиками, которые должны удовлетворить потребителя недорогих девайсов. На сегодняшний день известно, что аппарат Honor Play 4T обладает однокристальным процессором Kirin 810, основной тройной камерой с главным датчиком на 48 Мп и аккумулятором емкостью 4000 мАч. В данной разработке китайского бренда отсутствуют сервисы Google, потому как указанный выше чипсет не сертифицирован американской корпорацией.

По ведущим параметрам смартфон очень схож с Huawei Nova 5z, презентованным еще в конце октября ушедшего года. Цена того мобильного устройства перед премьерой составляла 225 долларов США, но Play 4T может стоить еще дешевле: не дороже 180-200 долларов.

Прежде стало известно об акции бренда Honor, в рамках которой всего за 1 рубль любой пользователь может выиграть определенную технику в количестве семи единиц в честь 7-летнего юбилея компании. В частности, юзеры имеют шанс обзавестись смартфонами View 30 Pro, фитнес-браслетами Honor Band 5, смарт-часами Magic Watch 2 46 mm и другим оборудованием.