 

В Крыму режим самоизоляции продлили до 30 апреля

05.04.2020, 21:08, Новости дня

Жителям Крыма запрещено покидать свои дома без уважительной причины до 30 апреля. Ограничения введены для сдерживания распространения коронавируса на полуострове.

Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликован на официальном портале правительства. 

«С 3 апреля по 30 апреля обязать граждан не покидать места проживания (пребывания)», – говорится в указе.

Жилища разрешено покидать только для похода в магазин, выгула домашних животных в 100 метрах от дома и выноса мусора. Исключение сделано для работников жизненно важных предприятий, отраслевая принадлежность которых в указе уточняется отдельно. Помимо органов власти это строительные, коммунальные, аграрные, дорожно-строительные, телекоммуникационные, социальные и другие предприятия. Режим самоизоляции населения распространяется на граждан всех возрастов.

Также разрешено навещать пожилых и больных граждан, отвозя им продукты и лекарства. С этой же целью могут передвигаться по населенным пунктам работники социальных служб и волонтеры. Право выходить на улицу есть у адвокатов к месту совершения следственных действий или в суд.

По последним данным, в Крыму выявлено 20 случаев заражения коронавирусом, в Севастополе – пять. В регионах остановлены все предприятия, не связанные с жизнеобеспечением.

Напомним, в РФ число заразившихся новым коронавирусом достигло 5 тыс. 389 человек, в Москве за сутки заболели 536 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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