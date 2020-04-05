 

В Черниговской области умер убегавший из больницы больной COVID-19 – полиция

05.04.2020, 21:06, Новости дня

В Борзне Черниговской области от коронавирусной инфекции скончался мужчина, который убегал из больницы. Об этом 5 апреля проинформировала в Facebook полиция области.

“В ночь с 3-го на 4 апреля из Борзнянской центральной районной больницы пытался сбежать мужчина, у которого клинически подтвержден COVID-19. Полицейские и медики общими усилиями вернули пациента в лечебное учреждение. …Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни”, – сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что с момента оставления места обсервации до возвращения назад мужчина с другими лицами не контактировал.

“Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты”, – подчеркнули в полиции.

У ніч з 3 на 4 квітня з Борзнянської центральної районної лікарні намагався втекти чоловік, у якого клінічно…

Posted by Поліція Чернігівської області on Pühapäev, 5. aprill 2020

На 10.00 5 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине составляет 1251, 32 человека (11 мужчин и 21 женщина) скончались. Полностью выздоровело 25 украинцев.

До 5 апреля в Черниговской области не было смертей от коронавируса. Из семи больных шестеро – в Борзнянском районе, отмечают в Черниговской облгосадминистрации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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