Пандемия COVID-19. В Австрии рассматривают возможность следить за гражданами с помощью мобильного приложения

05.04.2020, 21:06, Новости дня

Власти Австрии рассматривают возможность использования мобильного приложения для отслеживания контактов граждан в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает Future Zone.

Издание отмечает, что разрабатываемое правительством приложение основано на приложении Stop Corona, которое выпустил Красный Крест. Предполагается, что после доработки кода программа через Bluetooth будет регистрировать, с кем встречается владелец смартфона. Если он заболеет, все контактные лица за последние два дня получат уведомление с просьбой пройти обследование или самоизолироваться.

Кроме того, Курц заявил, что приложение должно показывать пользователю, можно ли ему покидать дом, или необходимо оставаться в изоляции.

Ожидается, что детали о новых мерах по борьбе с COVID-19 Курц объявит в понедельник, 6 апреля. Среди прочего, остается неясным, будет ли обязательной установка такого приложения на смартфон. Партия Зеленых, которая входит в коалицию с Австрийской народной партией Курца, а также Красный Крест выступают за то, чтобы приложение устанавливали добровольно. Однако в таком случае, считает издание, эффективность приложения снизится.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,22 млн, из них почти 253 тыс. выздоровели, более 66 тыс. умерли.

В Австрии число зараженных превысило 12 тыс., умерли 204 человека, более 2,9 тыс. пациентов выздоровели.