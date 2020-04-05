В Германии третий день снижается число новых случаев заражения коронавирусом

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05.04.2020, 21:06, Новости дня

В Германии третий день подряд снижается количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, пишет Reuters.

Так, по данным немецкого федерального Института имени Роберта Коха, за последние 24 часа число подтвержденных случаев COVID-19 выросло на 5936 и достигло 91 714.

Как отмечает агентство, в субботу было зарегистрировано 6082 новых случая, в пятницу – 6174.

От коронавирусной инфекции в Германии скончалось 1342 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,22 млн, из них почти 253 тыс. выздоровели, более 66 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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