Коронавирус вмешался в планы охотников

05.04.2020, 21:05, Новости дня

Правительство Ростовской области в связи с распространением коронавирусной инфекции запретило в регионе охоту и посещение лесов. Соответствующее постановление подписал губернатор области Василий Голубев.

При этом запрет не касается "профессиональной надзорной деятельности в этой сфере".

Кроме того, в Ростовской области запрещено планово госпитализировать пациентов, которым требуется курсовая или программная терапия. В поликлиники и амбулатории также запрещено ходить без крайней необходимости.

С 4 по 30 апреля все школьники и студенты переведены на дистанционное обучение. Запрещается проводить религиозные обряды и церемонии вне культовых зданий. Запрет действует до особого распоряжения, пишет ТАСС.

В Ростовской области зарегистрировано девять подтвержденных случаев заражения коронавирусом.