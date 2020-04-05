Коронавирус вмешался в планы охотников
05.04.2020, 21:05, Новости дня
Правительство Ростовской области в связи с распространением коронавирусной инфекции запретило в регионе охоту и посещение лесов. Соответствующее постановление подписал губернатор области Василий Голубев.
При этом запрет не касается "профессиональной надзорной деятельности в этой сфере".
Кроме того, в Ростовской области запрещено планово госпитализировать пациентов, которым требуется курсовая или программная терапия. В поликлиники и амбулатории также запрещено ходить без крайней необходимости.
С 4 по 30 апреля все школьники и студенты переведены на дистанционное обучение. Запрещается проводить религиозные обряды и церемонии вне культовых зданий. Запрет действует до особого распоряжения, пишет ТАСС.
В Ростовской области зарегистрировано девять подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет