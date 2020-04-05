Мнение: Рекордный рост безработицы, автоматическое увольнение и голосовые сообщения в чатах

05.04.2020, 20:56, Разное

1. Если в России ситуация с ростом безработицы пока ещё не совсем ясна, то в США она уже ставит немыслимые ранее рекорды — за эту неделю заявки на пособие подали более 6,5 миллионов человек, за предыдущую неделю — около 3 миллионов:

https://lenta.ru/news/2020/03/26/no_work/

https://lenta.ru/news/2020/04/03/bezrabotiza/

Предыдущий рекорд составлял 695 тысяч за неделю и был зарегистрирован в октябре далёкого 1982 года. США уже скатываются куда-то в эпоху Великой Депрессии, при этом далеко не факт, что на на этот раз кризис удастся преодолеть легче, чем в тридцатые годы прошлого века.

2. «Их нравы». Теперь не только массово удалённо работают, но также и увольняют:

https://tjournal.ru/news/155679-eto-bylo-kak-v-chernom-zerkale-startap-bird-za-dve-minuty-uvolil-406-chelovek-cherez-videokonferenciyu-v-zoom

Райдшеринг-стартап Bird дистанционно уволил 406 сотрудников с помощью Zoom. В разговоре с изданием dot.LA бывшие работники компании рассказали, что им показали предзаписанный ролик с роботизированным голосом.

Процедура увольнения длилась две минуты: 406 работников Bird пригласили в видеоконференцию под названием «Обновление по Covid-19». После этого руководство якобы включило предзаписанный ролик, в котором сообщалось, что из-за пандемии компания сокращает количество сотрудников.

Накануне увольнения через Zoom сотрудники думали, что руководство расскажет о том, как стартап будет справляться с последствиями пандемии. Спустя две недели после перевода на удалённую работу они не получали новой информации о состоянии фирмы.

Однако работники заподозрили неладное, когда увидели, что список участников и ведущий конференции скрыты, а говорить во время звонка нельзя — только слушать.

Райдшеринг — это совместное использование частного автомобиля с попутчиками. В условиях эпидемии такой сервис оказался ненужным.

3. Народ жалуется на голосовые сообщения, которые мешают работать удалённо:

https://lenta.ru/news/2020/04/03/audio/

Самым раздражающим моментом в удаленной работе россияне назвали использование для общения голосовых сообщений в корпоративных чатах. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного онлайн-сервисом для управления бизнесом «Мегаплан». <…>

Две трети участников опроса (68 процентов) заявили, что предпочли бы общаться исключительно текстовыми сообщениями или звонить друг другу. При этом 54 процента утверждают, что им в принципе сложно воспринимать информацию на слух.

Еще 26 процентов рассказали, что им не важно, в каком виде идут сообщения. И только семь процентов относятся к аудиосообщениям положительно.

Добавлю от себя, что текстовые сообщения работе мешают ничуть не меньше. Единственный нормальный способ делового общения — электронная почта. Всё остальное — или особые случаи, или экстренные варианты на случай проколов в планировании.