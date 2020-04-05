 

Мнение: Рекордный рост безработицы, автоматическое увольнение и голосовые сообщения в чатах

05.04.2020, 20:56, Разное

1. Если в России ситуация с ростом безработицы пока ещё не совсем ясна, то в США она уже ставит немыслимые ранее рекорды — за эту неделю заявки на пособие подали более 6,5 миллионов человек, за предыдущую неделю — около 3 миллионов:

https://lenta.ru/news/2020/03/26/no_work/
https://lenta.ru/news/2020/04/03/bezrabotiza/

Предыдущий рекорд составлял 695 тысяч за неделю и был зарегистрирован в октябре далёкого 1982 года. США уже скатываются куда-то в эпоху Великой Депрессии, при этом далеко не факт, что на на этот раз кризис удастся преодолеть легче, чем в тридцатые годы прошлого века.

2. «Их нравы». Теперь не только массово удалённо работают, но также и увольняют:

https://tjournal.ru/news/155679-eto-bylo-kak-v-chernom-zerkale-startap-bird-za-dve-minuty-uvolil-406-chelovek-cherez-videokonferenciyu-v-zoom

Райдшеринг-стартап Bird дистанционно уволил 406 сотрудников с помощью Zoom. В разговоре с изданием dot.LA бывшие работники компании рассказали, что им показали предзаписанный ролик с роботизированным голосом.

Процедура увольнения длилась две минуты: 406 работников Bird пригласили в видеоконференцию под названием «Обновление по Covid-19». После этого руководство якобы включило предзаписанный ролик, в котором сообщалось, что из-за пандемии компания сокращает количество сотрудников.

Накануне увольнения через Zoom сотрудники думали, что руководство расскажет о том, как стартап будет справляться с последствиями пандемии. Спустя две недели после перевода на удалённую работу они не получали новой информации о состоянии фирмы.

Однако работники заподозрили неладное, когда увидели, что список участников и ведущий конференции скрыты, а говорить во время звонка нельзя — только слушать.

Райдшеринг — это совместное использование частного автомобиля с попутчиками. В условиях эпидемии такой сервис оказался ненужным.

3. Народ жалуется на голосовые сообщения, которые мешают работать удалённо:

https://lenta.ru/news/2020/04/03/audio/

Самым раздражающим моментом в удаленной работе россияне назвали использование для общения голосовых сообщений в корпоративных чатах. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного онлайн-сервисом для управления бизнесом «Мегаплан». <…>

Две трети участников опроса (68 процентов) заявили, что предпочли бы общаться исключительно текстовыми сообщениями или звонить друг другу. При этом 54 процента утверждают, что им в принципе сложно воспринимать информацию на слух.

Еще 26 процентов рассказали, что им не важно, в каком виде идут сообщения. И только семь процентов относятся к аудиосообщениям положительно.

Добавлю от себя, что текстовые сообщения работе мешают ничуть не меньше. Единственный нормальный способ делового общения — электронная почта. Всё остальное — или особые случаи, или экстренные варианты на случай проколов в планировании.

Источник: Место для дискуссий



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Брат Кейт Миддлтон отменил свадьбу из-за коронавируса

11.03 / Смартфон Huawei Enjoy 9 Plus продолжает дешеветь в Китае

12.03 / Специалисты рассказали о различиях Huawei P40 Pro и P30 Pro

05.04 / Школьник из Приморья создал ПО для наблюдения врачей за пациентами на карантине

09.03 / Дочь Татьяны Навки появилась на показе Юдашкина в пышном платье

16.01 / Мнение: Это не революция, зто контрреволюция

06.02 / Михаил Мишустин раскритиковал размеры штрафов, предлагаемые в новом КоАП России

18.03 / При пожаре под Москвой погиб подросток

24.02 / Анкара закроет Босфор для “Сирийского экспресса” ВМФ России

26.02 / «Коктейль сексуальности и красоты»: Иван Ургант иронично высказался о желании Лещенко спеть с Maruv

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска