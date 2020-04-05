Fitbit представила новое поколение фитнес-трекеров

05.04.2020, 20:55, Новости дня

Известный бренд Fitbit официально представил новую линейку фитнес-трекеров Charge 4.

Гаджеты окажутся крайне полезными для тех, кто следит за своим здоровьем и стремится поддерживать его в отличном состоянии. Производитель анонсировал, что фитнес-трекер получил опцию определения уровня кислорода в крови, сердечные сокращения, а также сожженные калории. Кроме того, Charge 4 может похвастаться режимом слежения за состоянием сна.

Кроме того, встроенный аккумулятор позволяет проработать без подзарядки около семи дней, однако в случае отключения навигации. Воспользоваться новой моделью Charge 4 смогут владельцы устройств на операционных системах Android и iOS. Остальные особенности устройства пока не раскрываются.