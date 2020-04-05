Часы Apple Watch станут поддерживать ОС Android

05.04.2020, 20:55, Новости дня

Американская компания Apple объявила о планах представить новое приложение, которое позволит пользоваться умными часами Apple Watch для ОС Android 10.

Напомним, до настоящего времени фирменные часы могут быть синхронизированы исключительно с гаджетами американской компании, тогда как остальные платформы не поддерживаются. Благодаря такому решению станет возможным достичь увеличения спроса на умные часы, которые ранее приходилось ограничивать из-за политики компании.

В свою очередь, новая программа для работы с умными часами Apple Watch будет бесплатной в течение первого месяца пользования, тогда как далее придется заплатить около 2 долларов в месяц. Владельцам ПО придется выбрать для себя наиболее удобный режим и тариф подписки.