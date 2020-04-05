Мнение: О среднем классе замолвите слово

05.04.2020, 20:54, Разное

В своей серии интервью под названием "20 вопросов Владимиру Путину" (три последних серии сняли с эфира в связи с полным провалом всего сериала) Путин между делом заявил о том, что в России порядка 70 процентов населения относится к среднему классу. Доход (среднедушевой) среднего российского человека он оценил в сумму в 17 с небольшим тысяч рублей. Даже ему эта цифра показалась несколько нелепой, а потому он несколько путано рассказал, что незачем сравнивать нас с кем-то еще, во всяких Франциях-Германиях ситуация другая, а потому и средний класс немного другой.

Но Германия-Франция здесь вообще не при чем. В России есть четкое определение среднего класса, зафиксированное документально. К среднему классу "…отнесены лица со среднедушевым доходом свыше 6 прожиточных минимумов, а также лица, имеющие автомобиль, банковские сбережения и возможность регулярного отдыха за границей)…" (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) <О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года> (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года")

По состоянию на 3 января 2020 года прожиточный минимум в России установлен в сумме 12 130 рублей. Шестикратный доход от этой суммы – 72780 рублей. И это подушевой доход, то есть, семья из 4 человек должна получать доход в 291120 рублей, чтобы попасть в самую нижнюю часть среднего класса в России.

Остается два варианта объяснения. Либо Путин просто не знаком с документами своего правительства, либо знаком, но по привычке солгал.

Вывод из сказанного вполне понятен. К среднему классу в России можно отнести лишь тех, кто имеет среднедушевой доход не ниже 73 тысяч рублей или почти 300 тысяч на семью. Все, кто таким доходом не обладают – бедные. Долю среднего класса я предоставляю интересующимся вычислить самостоятельно. Но даже без поиска данных, думаю, понятно – никаких 70% здесь и близко нет. Хорошо, если процентов 15 наберется. Еще процентов 5 – богатые. Все остальные – бедные или нищие.

Один из главных аргументов сторонников Путина и его режима состоит в том, что он "вытащил страну из бедности". 75-80 процентов бедных и нищих – это "вытащил"?