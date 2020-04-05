Учёные из Сингапура отправят старые автомобильные покрышки в космос

05.04.2020, 20:53, Разное

Учёные из Сингапура рассказали о новом изобретении, в котором применяются старые автомобильные покрышки. Из них делают гидрогель, который будут использовать в различных целях, и даже отправят в космос.

Специалисты из Сингапура решили сразу две проблемы, переработав старые автомобильные покрышки. В первую очередь они нашли способ утилизировать шины, объём которых постоянно растёт, и это является мировой проблемой, а во-вторых, учёным удалось создать новый гидрогель, обладающий очень высоким качеством и характеристиками. Благодаря уникальным свойствам, состав можно применять в строительстве, промышленном производстве, и даже в космосе. При низкой плотности и теплопроводности, специалистам удалось довести состав до высоких показателей твёрдости и жаростойкости.

Изобретатели уже оформили патентную документацию и рассказали о процессе изготовления нового вещества. Для получения гидрогеля, старые автомобильные покрышки нарезают мелкими полосками, а после вымачивают в растворителе. Ещё одной положительной стороной полученного состава является его нейтральный прозрачный цвет.