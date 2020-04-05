 

Агата Муцениеце рассекретила главную причину развода с Павлом Прилучным

05.04.2020, 20:53, Разное

Латвийская и российская актриса, модель Агата Муцениеце рассекретила главную причину развода с Павлом Прилучным. О подробностях расставания с супругом знаменитость заявила в авторском YouTube-шоу «Честный развод».
31-летняя актриса рассказала, что у нее была весомая причина, чтобы уйти от Прилучного. По словам модели, актёр вел себя как типичный абьюзер, т. е. как человек, не принимающий в расчёт мнение других и постоянно навязывающий свою точку зрения. Долгое время ведущая «Честного развода» была под влиянием мужа, виня себя в каждой ссоре. Когда актриса решилась развестись, то поняла, что она была жертвой и должна была давно уйти от мужа-диктатора. Мама Агаты Муцениеце, которая теперь «уничтожает» Павла Прилучного, сильно удивилась тому, что дочь столько времени терпела такого супруга.

Отметим, что поначалу актриса не собиралась выставлять напоказ свою личную жизнь после развода. Но, запустив авторское YouTube-шоу, Муцениеце стала открывать подробности расставания с Прилучным, дабы помочь другим женщинам, которые оказались в подобной ситуации.



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