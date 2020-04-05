Медики: Ребенок может заразиться коронавирусом в утробе матери

05.04.2020, 20:53, Разное

Медики подтвердили возможность заражения коронавирусом ребёнка в утробе матери. Болезнь протекает заметно быстрее и зачастую обходится без симптомов.

Изначально предполагалось, что беременным не стоит опасаться за жизнь ребёнка даже если мать заразиться COVID-19, ведь вирус никак не передавался непосредственно плоду. Сейчас же профессор кафедры педиатрии РУДН Елена Дегтярёва опровергла эту информацию. Врач объяснила, что заражение коронавирусом возможно, но это практически не оказывает никакого влияния на ребёнка. Вирус не наносит практически никакого вреда организму детей и зачастую протекает без видимых симптомов. Даже в случае заражения плода, количество дней до полного выздоровления заметно меньше, чем у подростков и тем более пожилых граждан, пишет интернет-издание iReactor.

В настоящее время по всему миру зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом. Власти большинства стран вводят режим карантина и ограничивают передвижение граждан с целью остановить пандемию. В РФ также вводятся режимы обязательной самоизоляции всё в большем числе областей.