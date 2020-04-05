Пандемию коронавируса в США сравнили с атакой на Перл-Харбор

05.04.2020, 20:48, Новости дня

Ситуация с коронавирусом в США в предстоящие недели будет сравнима по своим масштабам с нападением Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах в годы Второй мировой войны, сообщил главный санврач США вице-адмирал Джером Адамс.

«Для нас наступит момент, сравнимый с Перл-Харбором или с терактами 11 сентября (2001 года). Для многих американцев это будет тяжелейший момент в их жизни», – цитирует ТАСС Адамса.

Он подчеркнул, что каждому американцу нужно «сыграть свою роль, чтобы сбить кривую роста числа зараженных и летальных исходов».

Напомним, США еще на прошлой неделе возглавили рейтинг самых зараженных территорий мира. В Нью-Йорк прибыла российская помощь.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.