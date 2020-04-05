 

Число зараженных коронавирусом в мире за сутки выросло на 82 тыс. человек

05.04.2020, 20:48, Новости дня

Более 82 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в мире за сутки, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

ВОЗ сообщает, что за сутки число зараженных увеличилось на 82 тыс. 061 человека и составило 1 млн 133 тыс. 758 человек, передает РИА «Новости».

При этом умерли 62 тыс. 784 человек, из них 5 тыс. 798 человека – за последние сутки. 

По данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе – 621 407.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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