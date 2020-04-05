Трамп и Моди обсудили сотрудничество США и Индии в борьбе с коронавирусом

05.04.2020, 20:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди возможности сотрудничества двух стран в противостоянии коронавирусной пандемии.

Лидеры США и Индии договорились поддерживать контакты по вопросам, связанным с глобальнымицепочками поставок критически важных фармацевтических препаратов и товаров медицинского назначения, с тем, чтобы максимально снизить уровень сбоев в период глобального кризиса в сфере здравоохранения.