 

Трамп и Моди обсудили сотрудничество США и Индии в борьбе с коронавирусом

05.04.2020, 20:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди возможности сотрудничества двух стран в противостоянии коронавирусной пандемии.

Лидеры США и Индии договорились поддерживать контакты по вопросам, связанным с глобальнымицепочками поставок критически важных фармацевтических препаратов и товаров медицинского назначения, с тем, чтобы максимально снизить уровень сбоев в период глобального кризиса в сфере здравоохранения.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / Рейтинги «Вечернего квартала» упали вдвое после ухода Зеленского

12.02 / Китай сохраняет свою цель роста ВВП, несмотря на воздействие коронавируса

18.03 / Рынок акций РФ снизился на ухудшении внешней конъюнктуры

27.02 / Немецкие депутаты пожаловались на Меркель в прокуратуру из-за убийства Сулеймани

11.02 / Business Insider – только треть американцев поддерживает оправдание Трампа сенатом

11.02 / Календарь: 11 февраля – В России разрешен табак

07.02 / Казань претендует на проведение Суперкубка России по футболу в 2021 году

06.02 / “Вест Хэм” планирует продать Ярмоленко в летнее трансферное окно

28.03 / Правительство выделило компенсацию авиакомпаниям за перевозку россиян из-за границы

25.02 / Захарова рассказала о набросившихся на делегацию РФ грузинских журналистках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска