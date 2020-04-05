В Иране возобновится «низкорисковая» экономическая деятельность

05.04.2020, 20:45, Новости дня

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в воскресенье, что с 11 апреля в стране возобновится «низкорисковая» экономическая деятельность. Его заявление прозвучало в момент, когда страна продолжает борьбу с эпидемией коронавируса.

«Возобновление этой деятельности не означает, что мы отказались от принципа, согласно которому нужно оставаться дома», – заявил Рухани на совещании, которое транслировалось по телевидению.

Президент Ирана не уточнил, что понимается под «низкорисковой» деятельностью, но отметил, что запрет на «высокорисковую» деятельность, включая занятия в школах и большие скоплениялюдей, сохраняетсядо 18 апреля.

Объявление было сделано на фоне сообщений о снижении количества новых инфицирований в Иране пятый день подряд, однако число умерших продолжает расти.

По данным Ресурсного центра по коронавирусу Университета Джонса Хопкинса, за последние сутки в Иране от COVID-19 умерло более 150 человек, с учетом чего общее число летальных исходов достигло 3603.

Органы здравоохранения предупреждают, что в Иране может возникнуть новая волна инфекции, и подозревают, что нынешний уровень заболеваемости занижен.

Рухани отказывается вводить карантин в городах, но запретил междугородние поездки до 8 апреля.

Эксперты предупреждают, что карантин может разрушить экономику страны, которая и без того подорвана международными санкциями.