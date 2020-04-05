 

В Австрии за больными коронавирусом планируют следить по смартфонам и брелокам

05.04.2020, 20:30, Разное

В Австрии власти планируют увеличить контроль за передвижениями людей с коронавирусом. Они хотят следить за жителями с помощью смартфонов и брелоков.
Как оказалось в Австрии около 2 миллионов людей используют кнопочные телефоны, поэтому если у человека нет смартфона правительство может выдать специализированные брелоки, отслеживающие их местоположение. Об этом на пресс-конференции пояснил канцлер Себастиан Курц, который выходил к корреспондентам в медицинской маске.

Как сообщалось, такие меры принимаются для ужесточения контролирования жителей республики, чтобы быстрее вернуть гражданскую свободу, которая сейчас урезана. В Вене считают, что такие меры помогут сгруппировать информацию о больных COVID-19 и предупредить их контактирование с людьми из группы риска. Нововведение могут внедрить после католической Пасхи, которая приходится на 12 апреля.

Напомним, что основным очагом расширения вируса в Европе стал австрийский горнолыжный курорт Ишгль. В Германии раньше предлагали основать приложение «Корона», где могут регистрироваться все заболевшие, усиливая самоконтроль. Участвовать в проекте можно только на добровольной основе, но пока приложение не работает. Информацию пишет портал rg.ru



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