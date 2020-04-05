Дочь Аллы Пугачевой устала от внимания отца

05.04.2020, 20:30, Разное

Дочь Аллы Пугачевой, предположительно, устала от большого внимания собственного отца. Дети певицы и юмориста проводят домашние представления и привлекают родителей к своим развлечениям.

Максим Галкин записывает короткие видео из жизни семьи на камеру и демонстрирует их миллионам поклонников. При этом дети, вероятно, несколько устали от постоянного пребывания перед объективом. Лиза Галкина спряталась от отца в «домике», а после его попытки пройти за перегородку предупредила о запрете на вход для папарацци.

Поклонники Галкина отметили артистичность предъявленного возражения. Фанаты юмориста предполагают, что девочка станет хорошей актрисой в будущем. Лизу Галкину назвали классной «девчушкой» с большой «притягательностью».