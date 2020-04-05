 

Британская певица Марианна Фейтфул попала в больницу с коронавирусом

05.04.2020, 20:30, Разное

Британская исполнительница Марианна Фейтфул, пик карьеры которой пришёлся на 60-е года, была госпитализирована из-за коронавирусной инфекции. Об этом пишет авторитетное местное издание The Guardian.
В недавнем интервью знакомая 73-летней певицы Пенни Аркейд поделилась подробностями её состояния. Как оказалось, в последние дни Фейтфул решила самоизолироваться из-за простуды. Лишь несколько дней назад она обратилась к врачам из-за ухудшения самочувствия. Исполнительницу решили срочно госпитализировать, а результаты теста на коронавирус оказались положительными.

Кроме того, во время госпитализации у звезды 60-х обнаружили и воспаление легких. Стоит отметить, что во время карьеры Марианне Фейтфул пришлось справляться со многими трудностями: после наркотической зависимости она столкнулась с анорексией. В 2006 у неё диагностировали онкологию, но болезнь удалось победить. Длительное время певица также борется с артритом.



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