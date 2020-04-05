Мнение: Торговля защитами навынос

05.04.2020, 20:20, Разное

Хороший повод поговорить о популярном жанре «Психологи советуют людям, как надо жить». Таких материалов в Сети тьма, их охотно читают, комментируют и «лайкают». Особенно хорошо идут разного рода «советы профессионала» по вечно «горящим» проблемам взаимоотношений полов, одиночества и – реже – воспитания детей.

Казалось бы, прекрасная тенденция. Психология идет в массы, люди на глазах просвещаются, узнают новое, коллеги-психологи набирают вес среди населения, все счастливы… Увы, все не так просто. «Популярная психология» – штука коварная. И главная загвоздка в том, что «психологическую помощь» может оказывать далеко не каждый.

«Врачу, исцелися сам!» Может ли лечить от холеры тот, кто сам ею болен? Еще более опасна ситуация, если больной холерой пойдет по домам, рассказывая всем о том, как опасна холера и как важно от нее предохраняться. Слова-то он будет говорить совершенно правильные – но параллельно, сам того не замечая, станет заражать холерой своих благодарных слушателей.

Примерно такая угроза таится в на вид безобидных «советах психолога», раздаваемых публично с легкостью необыкновенной. Кстати, в старину психологи вполне ясно понимали эту опасность. Скажем, в сообществах психоаналитиков со времен Фрейда принято, что каждый член сообщества – практикующий психоаналитик обязан с определенной периодичностью проходить полный – примерно полугодовой – курс собственного психоанализа у коллеги, такого же психоаналитика. То есть «умудренный мэтр» шел к другому фрейдисту, сам, добровольно ложился на кушетку и подвергал тщательному психоанализу СЕБЯ. Зачем??

Прохождение этой процедуры считалось в психоаналитических обществах непременным условием права на практику с реальными пациентами. Психоаналитик обязан сначала полностью осознать свои собственные фобии, комплексы и «заглушки» – и только потом уже начинать работать с нуждающимися в психотерапии. А иначе есть существенный риск «повесить» их на клиента. Какое ж тогда лечение: человек пришел в надежде избавиться от собственных «тараканов в голове», а добрый доктор и от них не избавит, и еще своих «тараканов» подсадит!

Представим, к примеру, психотерапевта-невротика, подсознательно считающего секс грязным и недостойным делом. Сам он, как всякий невротик, считает такое свое отношение совершенно НОРМАЛЬНЫМ. И вот к нему поступают «на психотерапию» люди с проблемами в сексуальной сфере взаимоотношений. Как вы думаете, каким образом он их «вылечит»?

Самое печальное, что невротики тянутся к работе именно в той сфере, где у них главные «тараканы». Ненавидящие секс будут с высокой вероятностью сексологами, избегающие близости научат «правильному общению», женоненавистники не устанут рассказывать «правду о прекрасном поле» и т.д. Сейчас ведь нет жестких стандартов старой школы психотерапии, никому не приходит в голову сначала досконально проанализировать себя перед тем, как давать советы другим… А анализировать надо: это все равно что тщательно протереть и почистить собственную «оптику», снять шоры с глаз, научить свою голову поворачиваться не на 10-20, а на все 180, а лучше – 360 градусов.

Что такое, в общем виде, невроз? Великий Янов определял его как неспособность человека видеть реальность, фатальное неумение прорваться к подлинным отношениям и живым людям, подменяя их различного рода обобщающими фантомами и симулякрами, а также рационализациями. Невротик живет как будто в коконе; с одной стороны, его это страшным образом тяготит – он чувствует, что все вокруг «ненастоящее»; с другой стороны, он страшно боится, что этот кокон вдруг прорвется – и встреча с настоящим миром окажется уничтожающей. Поэтому невротик громоздит все новые и новые психологические защиты от РЕАЛЬНОСТИ – и тем самым, увеличивая «безопасность», все дальше отдаляется от нее, делаясь все более несчастным.

А все эти байки в наукообразной форме типа «все бабы дуры» или «все мужики похотливые свиньи» – это такая торговля психологическими защитами навынос. По-хорошему, грешно этим заниматься, особенно – людям с каким-никаким психологическим образованием. Ведь мы тем самым просто трамбуем и еще глубже замуровываем людей в их «коконах».

В то время как наша задача – достать их оттуда.