Шаповалов: ни один оппозиционер не поддержал удерживаемых в Ливии россиян

05.04.2020, 20:18, Разное

“С моей точки зрения, в вопросе освобождения российских граждан из ливийского плена недостаточно активная роль у общественных правозащитных структур в России: как правило, это люди и организации, которые занимаются оппозиционной деятельностью, маркируя ее под правозащитную. Кроме того, зачастую это финансируется из-за рубежа. Ни один из тех правозащитников, которых мы видели, например, во время протестов в Москве, когда они якобы защищали интересы наших граждан, ни слова не сказал о Шугалее и захвате россиян как заложников в Ливии. Это странно”, – утверждает Владимир Шаповалов.

Кроме того, политолог вспомнил пикеты и акции у посольства Ливии в поддержку российских сограждан, в которых участвовал лично. По словам Шаповалова, там в числе участников он не увидел ни одного такого “правозащитника”.

Эксперт утверждает, такая избирательная политика двойных стандартов и отсутствие какого бы то ни было желания защищать россиян за рубежом со стороны указанных фигур и организаций, позиционирующих себя как правозащитников, создает очень грустную картину. Шаповалов считает, что такие люди эксплуатируют эту тему лишь для своих корыстных интересов.

Напомним, российские социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) были похищены боевиками в Ливии в мае 2019 года. Известно, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан в ходе своей исследовательской деятельности в Ливии обнаружили данные, которые могли бы испортить “имидж” так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Узнав об этом, боевики, подконтрольные главе ПНС Файезу Сарраджу тут же похитили россиян и бросили их в неофициальной ливийской тюрьме “Митига”, печально известной пытками заключенных и оказываемым психологическим давлением со стороны тюремщиков.

В апреле 2020 года в мире состоится премьера художественного фильма “Шугалей”, повествующего о судьбе россиян.

По мнению политолога, такой формат донесения истории до общественности позволит актуализировать тему, ведь далеко не все россияне знают о плененных в Ливии социологах.

“Конечно, фильм привлечет внимание и наших сограждан, и организаций, и политических структур, и международных организаций – я в этом уверен. Подобного рода фильм важен, нужен и полезен. Я, конечно, тоже буду его смотреть”, – заключил эксперт.