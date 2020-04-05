 

Мнение: Бывший глава ПНС Ливии умер от коронавируса

05.04.2020, 20:15, Разное

И от коронавируса есть польза.

В Каире помер от коронавируса бывший глава ПНС Ливии Махмуд Джибриль, который формально руководил "зеленой революцией" в Ливии (будучи премьер-министром марионеточного правительства согласованного странами НАТО) во время агрессии НАТО против Ливии и напрямую причастен к организации тех ужасов, которые вот уже 9 лет переживает Ливия – именно при Джибриле была разрушена система сдерживания потоков беженцев из Африки в Европу, а в Ливии появились первые рынки рабов. Сама же страна начала распадаться на территории под контролем различных банд демократов и боевиков, что мы уже много лет и наблюдаем. Наряду с Обамой, Саркози и рядом других деятелей, Джибриль несет полную ответственность за создание из некогда процветавшей африканской страны рукотворного ада.

Де-факто, Джибриль был ливийским Гуайдо, который смог. Его также при действующем президенте Ливии Каддафи Запад признал "премьер-министром Ливии", а для того, чтобы привести его к реальной власти, и была организована иностранная интервенция.
В Венесуэле этот сценарий у Гуайдо не прокатил, хотя попытки были и еще наверняка будут.

Ну а Джибрилю земля стекловатой.

Источник: Colonel Cassad



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