Мнение: Письмо: “Объективно хороший имидж”

05.04.2020, 20:10, Разное

С этим письмом вот что попробуем сделать.

Я подчеркну в тексте слова и фразы, в которых видна манифестация короны.

Манифестация короны – это громкое объявление о грандиозности, чтобы дать дорогу багам. У автора этого – знатной величины Штурман и Выскочка.

Баг у человека иногда шифруется, прикрываясь чем-то. А иногда проявляется открыто, громко, с шумом и блеском, и бывает это при манифестации короны.

Это важная тема для понимания конфликтов.

Вот вы должны проанализировать, как происходит эта манифестация и увидеть, какая у нее цель в каждом конкретном случае.

Только не путайте. Цель бага – не кормление короны, а захват власти. Мнимой и иллюзорной власти, но агрессивный захват.

Внешний локус – это стремление присвоить чужое, а корона это дело крышует, создавая видимость, что у человека на это есть право.

Вот и рассмотрите эту конструкцию сейчас: манифест короны, баг который она крышует, цель бага. Опишите как это происходит и почему.

sivuchs

Добрый день, Эволюция!

Искреннее спасибо, за Вашу работу.

В течении 5 месяцев читаю Ваш блог. Не оставляю попыток изменить свой способ мышления и жизнь к лучшему.

Разбор моего письма — это возможность мне увидеть свои ошибки со стороны, и продолжить работу над собой.

В разводе 4 года, 2 детей (13 и 5 лет), 37 лет. Своя хорошая квартира, машина (ну как своя – по разводу разделили), есть подушка безопасности (года на 3). Работаю на статусной и интересной для меня работе. Зарплата – примерно в 3 раза выше средней по городу, но для меня этого недостаточно , так как без алиментов бывшего мужа на детей прожить невозможно. Только выжить. В этом плане стремлюсь к полной автономности , но пока (последние 1.5 года) без изменений.

Из ресурсов: объективно хороший имидж (регулярно спорт, косметологи, питание), здоровье, дружба – так было всю мою жизнь.

С другими ресурсами сложнее – учеба – объективно только английским занимаюсь, чтобы «мозг получал что-то новое». Семья – еще сложнее. Мне не на что жаловаться – родители всегда оказывали поддержку, только вот мне с ними общаться не хочется сейчас. Мое общение с ними больше похоже на вываливание моего решета проблем на маму. Объективно я им ничего не даю. Дети: со старшей дочерью конфликт. Не ее со мной, а мой с ней. У меня постоянное чувство вины перед ней. Будто она мне не нужна. Я ее «строю» и очень жесткая с ней. Мне жаль, что являюсь для нее плохой матерью . С младшим проще (наверное, из-за возраста пока).

Сегодня, по истечению 4 лет , причина развода мне видится следующей – я постоянно щипцевала мужа (на 9 лет старше меня), не ценила его огромный вклад в семью (финансы, забота, моя карьера – он сделал меня директором своей компании). Я доводила его до бешенства, выставляя свои действия «защитой от его тирании». Он не был святым, но и мой «вклад» в семью был крайне разрушительным. В общем, после рождения 2 ребенка (у нас родился ребенок с пороком) жизнь стала невыносимой. Муж плюсанул, и нашел удовольствие в виде другой женщины. Я на эмоциях подала на развод и раздел имущества. На этом наш брак закончился.

Сейчас мне стыдно за свое поведение и в браке, и в разводе. Я благодарна бывшему мужу, что он заботится и общается с детьми. Обеспечивает их полностью. Масштаб своей потери я осознаю до сих пор.

Очень непросто у меня с ресурсом любовь. После развода 1.5 года встречалась (вместе не жили) с хорошим мужчиной (частично поддерживал материально, хорошо относился к детям). Но с ним стала плюсовать . А когда устроилась на ту работу, на которой работаю сейчас, встретила молодого человека – Андрея. С моим мужчиной я рассталась – честно – я не видела перспектив с ним – ни комфорта как с мужчиной, ни будущей финансовой стабильности (как было с мужем).

А вот с Андреем все стремительно началось развиваться. Он очень умный, амбициозный, его карьера развивается стремительно, ему 29, не женат и нет детей, отличный имидж. С женщинами не жил. Трудоголик. На работе его практически все если не ненавидят , то откровенно готовы поставить подножку.

В общем, как то взаимно все началось у нас. Я быстро схожусь с людьми – мне легко нравится, входить в доверие, наверное, это из-за обаяния. Андрей искренне восхищался мной – говорил, что он сошел с ума. Я к нему относилась «с высока» – смотри как свезло тебе мальчик. На работе все мужчины в восторге от меня , а сплю я с тобой. Вот это такая корона была. Это я сейчас поняла. Фигура Андрея выросла быстро и до невероятных размеров . Я вообще не понимала, что творю.

И как только он мне не позвонил пару раз, как мне этого хотелось – я с ним рассталась. Конечно, это были уродливые щипцы – я ждала, что он скажет, что не прав. Не сказал. Это вырастило фигуру еще больше. Еще до расставания он предложил поехать вместе в отпуск. Спросил какую страну я хочу. Я хотела Сингапур. Он скидывал ссылки для выбора – Тайланд. Я просто молчала. Вообщем, я и сама не понимала, что я хочу. Накануне предполагаемой поездки я спросила – если предложение в силе – то мне нужно оставить с кем то детей и нужно уже определяться, Андрей сказал – решим позже. Понятно стало, что он все решил. Позже от коллег ненароком узнала, что он поехал в отпуск с коллегой ( они дружны с учебы ).

Я ничего не стала выяснять. Просто прекратила общаться. Дальше на протяжении, 7 месяцев мы не встречались – он предлагал, звал. Мне очень хотелось пойти, но для себя посчитала унижением, после его поездки встречаться с ним. Были только рабочие вопросы. Он стал более настойчивым в своих предложениях восстановить то, что было. К слову, не было подарков каких то, ну всей этих атрибутов.

Не помню, точно, что произошло и как, мы снова начали встречаться. К разговору о его поездке мы не возвращались. Но встречаться — это на выходных (ненадолго) сходить в кафе, иногда погулять, иногда в кино. Я приезжала к нему, был секс, я уезжала к детям. Не было переписок (то, что было в других моих отношениях) все, по существу, и очень конкретно. В разговоре у Андрея все по полочкам (как и дома – там аскетичный порядок) – никаких «лишних» разговоров . Он задавал странные, как мне кажется, вопросы – сколько стоит самая дорогая вещь, которую я купила сама, сколько стоят мои туфли. Когда в первый раз пришел ко мне домой, сказал, что – ему, видимо, нужно много работать. Я сказала – правильный ход мыслей. ( я всегда как училка была с ним тогда ).

Вообщем, я не получала его преклонения (если называть вещи своими словами) и начала обесценивать его фигуру . Я поддерживала на работе в нелицеприятных разговорах о нем, искала недостатки. Я хамила и обижала его . Я периодически расставалась с ним. Я как дура ставила провоцирующие статусы и многозначительные фото. Он просто молча пережидал эти «истерики», а потом через некоторое время начиналось «скучаю», «хочу увидеть». Мне казалось, если я задену его сильно, то он прекратит общение со мной, сочтя истеричной дурой. Но все начиналось заново.

Как то мы ехали гулять и я спросила – о чем он думает – ответил – я бы хотел жениться на тебе, если бы у тебя не 2 детей. Я очень удивилась этому, но промолчала, так как была за рулем и просто решила понаблюдать. Позже, когда остановила машину и вышли он пояснил , что дети – это свидетельство моей любви к другому мужчине. Я ответила – что есть то есть, дети – это факт и моя жизнь. Больше к этому не возвращались.

Он все говорил о знакомстве с его родителями – но у меня было ощущение, что все это слова- не было такого – на выходных едем знакомится. А так на непонятное для меня будущее.

Это все длится 2 года. Во время этих наших встреч и расставаний у меня было несколько параллельных отношений. Но они ни к чему не привели – они волнительны на пару месяцев, потом все равно хочу к Андрею .

Сейчас, мне кажется, я спокойнее стала. Все чаще думаю о том, что я могу дать Андрею? Понимаю, что моя значимость для него не велика. За 2 года ни он ни я не он подарили друг другу подарков (какая-то безделушка от него была все же). На это 8 марта приехал с цветами, правда. Я очень рада была. Я не провожу с ним выходные (хотя детей у меня на выходных часто нет) и не ночуем друг у друга.

За все время после развода — это единственный мужчина, который вызывает желание, что-то делать для него. Я бы хотела именно с ним просыпаться утром и засыпать вечером.

Благодаря общению с ним, я учусь уважать чужое право на действия, которые мне непонятны и с которыми я не согласна .

Но учитывая, все то, что я успела сотворить я думаю не отравляю ли я ему жизнь? И себе попутно. Может тут уже нет шансов для меня? И нужно найти в себе силы “закрыть эту тему”?