Ученые зафиксировали рекордное таяние льда на Гималаях

05.04.2020, 20:09, Разное

Специалисты из США в процессе исследования зарегистрировали рекордное таяние ледников в Гималаях. Как оказалось, мерзлота лишается запасов льда почти в два раза быстрее, чем 40 лет назад.

К такому заключению пришли научные сотрудники Колумбийского университета, которые проанализировали результаты наблюдений, сохранившиеся еще с 70-х годов прошедшего столетия. Как гласят итоги прошлого года, Гималаи потеряли не меньше восьми миллиардов тонн льда. У подножия большей части гор на фоне этих событий можно заметить внушительные водоемы. Это чревато еще одной проблемой, потому как если полноводные озера станут выходить из берегов, то они затопят все находящиеся поблизости города и поселки, а таких там довольно большое количество. Имеется, в том числе, риск появления дефицита пресной воды.

На территории Гималаев в последнее время лед тает так быстро, что подножия определенных гор в полной мере начинают обнажаться. Там спасатели нередко находят трупы погибших альпинистов, которых не могли обнаружить в течение десятилетий. В горах лежат груды мусора, выброшенного людьми.

Ускоряется также таяние и ледников Эльбруса, о чем прежде рассказали представители РАН. Так, объем ледяных глыб снизился на 1,5 кубометра, достигнув отметки в 23% от общих габаритов. Ученые уверены, что это происходит из-за перемен в климате и коротковолновой радиации.