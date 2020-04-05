Рэпер Гуф рассказал о местоположении своего коллеги Джигана

05.04.2020, 20:09, Разное

Рэпер Гуф пояснил о местоположении своего коллеги по сцене Джигана. По его словам, музыкант проходит лечение в больнице.

Рэпер Джиган прекратил выходить на связь с поклонниками после признания его жены Оксаны Самойловой в подаче документов для оформления развода. После 10 лет совместной жизни пара может расстаться. Не так давно у них родился сын.

По одной из версий, причиной ухудшения отношений пары стало злоупотребление алкоголем. По какой причине Джиган находится в больнице Гуф не сообщил, однако интернет-пользователи предполагают, что это может иметь связь с зависимостью музыканта от спиртного.