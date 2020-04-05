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05.04.2020, 20:09, Разное

Изучение свойств COVID-19 позволило установить, на некоторых поверхностях опасные бактерии могут существовать до девяти дней. Эксперты назвали числящие средства, помогающие эффективно бороться с коронавирусом.
В настоящий момент, когда с короновирусом борются повсеместно, используя самые разнообразные методы, эксперты рассказали, как люди могут в домашних условиях противостоять заболеванию, используя только доступные числящие средства, находящиеся в открытой продаже. В первую очередь они упомянули мыло, поскольку это средство личной гигиены наиболее распространено. В его составе есть вещества, воздействующие на жиры, находящиеся в вирусной оболочке, и это приводит к их разрушению и высвобождению. В итоге опасные микробы смываются с поверхностей вместе с грязью. Эффективным является и отбеливатель, в формуле которого есть гидрохлорид натрия. Чтобы бытовая химия отчистила поверхность, нужно нанести её на 15 минут, а затем стереть.

Весьма эффективен и хирургический спирт. Этанол быстро воздействует на микробы, справляясь с коронавирусом в течение минуты. Кроме того, он быстро растворяется и после этого средства даже не нужно дополнительно протирать поверхность. Хлорид бензалкония не менее качественно побеждает COVID-19, а содержится он в гигиенических салфетках. Удобны они ещё и тем, что каждая является одноразовой, и не нужно заботиться о её дальнейшем очищении. Кроме того, это препятствует дальнейшему распространению бактерий по поверхностям.



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