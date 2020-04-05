Политолог Молчанов заявил, что министра Чернышова могут в ближайшее время уволить

05.04.2020, 19:53, Новости дня

Фирменный стиль президента Украины Владимира Зеленского – принять решение об отставке какого-либо чиновника, а реализовать его со временем, заявил в эфире “4 канала” заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

Он обратил внимание, что глава Офиса президента Андрей Ермак уже перестал появляться на важных мероприятиях вместе с главой государства, а уволенные Верховной Радой с должности министра финансов и с поста главы Минздрава Игорь Уманский и Илья Емец – люди с его орбиты. По данным Молчанова, отправить в отставку могут и министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова.

“Если брать кадровые изменения в правительстве, то, например, тот же Уманский и тот же Емец – это была протекция Ермака, – отметил Молчанов. – В ближайшее время, есть такая информация, могут снять и Чернышова, министра по вопросам развития общин и территорий, которого также связывают с Ермаком”.

ВИДЕОВидео: 4 канал / YouTube

2 апреля глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко заявил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция все еще не реформирована из-за подхода Чернышова к работе.

“Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов вместо того, чтобы активно заняться процессом реформирования и максимально быстро начать внедрять президентские и правительственные инициативы, наоборот, тормозит этот процесс”, – написал он в Facebook.

29 марта нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. Андрей Ермак заявил, что намерен подать заявления против Лероса в Госбюро расследований и СБУ.