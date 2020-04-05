На Донбассе ранение получил украинский военнослужащий – штаб ООС

05.04.2020, 19:53, Новости дня

5 апреля на Донбассе вследствие обстрелов боевиков ранение получил украинский военнослужащий. Об этом в сводке по состоянию на 17.00 проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

“В течение 5 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений. …В результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил”, – сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что боевики использовали минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

“Прицельным огнем Объединенные силы вовремя прекратили враждебные провокации. Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, – объяснили в пресс-центре.

Вечірній брифінг щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 5 квітня 2020 року#ООС… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 5. aprill 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.