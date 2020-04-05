 

Ученые разработали прототип аппарата ИВЛ, который можно сделать дома

05.04.2020, 19:53, Разное

Ученые из Университета Вандербильта (Vanderbilt University), который находится в американском городе Нашвилле, разработали прототип аппарата искусственной вентиляции легких, который можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Устройство реально собрать за пару часов без наличия спецоборудования.
По словам разработчиков, для создания аппарат ИВЛ понадобятся вещи, которые найдутся в любом доме – это моторчик для автомобильного дворника, фанера и другие подручные предметы. На данный момент исследователи проводят доработку устройства, инструкцию по изготовлению которого можно будет скачать в открытом доступе.

Стоит отметить, что во многих странах наблюдается дефицит аппаратов ИВЛ из-за пандемии коронавирусной инфекцией. Разработка американских специалистов окажет содействие в борьбе с COVID-2019.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Мнение: Мученики из Триполи

25.03 / Названы 5 игр для ПК и консолей, которые нельзя пропускать в апреле

04.02 / Мать Прохора Шаляпина показала его 40-летнюю любовницу-миллионершу

26.03 / Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

22.02 / Мнение: Прокол советского пропагандиста

11.02 / Звезда комедии «Моя ужасная няня» Рафаэль Коулмэн умер на 25-м году жизни

02.04 / Ученые пояснили происходящие с организмом больного коронавирусом перемены

23.03 / Во Вьетнаме стартовали предзаказы на Redmi Note 9S

11.02 / Мнение: В мясорубке

27.03 / Авиакомпания «Победа» на два месяца приостанавливает все полёты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска