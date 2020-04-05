Ученые разработали прототип аппарата ИВЛ, который можно сделать дома

05.04.2020, 19:53, Разное

Ученые из Университета Вандербильта (Vanderbilt University), который находится в американском городе Нашвилле, разработали прототип аппарата искусственной вентиляции легких, который можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Устройство реально собрать за пару часов без наличия спецоборудования.

По словам разработчиков, для создания аппарат ИВЛ понадобятся вещи, которые найдутся в любом доме – это моторчик для автомобильного дворника, фанера и другие подручные предметы. На данный момент исследователи проводят доработку устройства, инструкцию по изготовлению которого можно будет скачать в открытом доступе.

Стоит отметить, что во многих странах наблюдается дефицит аппаратов ИВЛ из-за пандемии коронавирусной инфекцией. Разработка американских специалистов окажет содействие в борьбе с COVID-2019.