 

Беременная Ольга Рапунцель назвала пол второго ребенка

05.04.2020, 19:53, Разное

Беременная Ольга Рапунцель назвала пол второго ребенка. В своем Instagram-аккаунте звезда реалити-шоу «Дом-2» призналась, что ждет девочку.
33-летняя актриса, которая в ноябре прошлого года заявила о том, что ждет ребенка от Дмитрия Дмитриенко, опубликовала видеоролик, посвященный результатам УЗИ. На кадрах можно увидеть, как влюбленные, гуляя по причалу, подошли к контейнеру, из которого через пару секунд вылетели разноцветные воздушные шары. После Рапунцель и Дмитриенко взяли в руки небольшую коробку, наполнение которой составляли бумага и пинетки розового цвета, что свидетельствует о скором появлении у пары дочки. «Это было так волнительно, это огромное счастье для нас и это мой самый лучший и драгоценный подарок в День рождения», – написала звезда реалити-шоу «Дом-2».

Отметим, что Ольгу Рапунцель и Дмитрия Дмитриенко поздравили не только поклонники, но и другие участники телестройки. В комментариях они написали, что очень рады за пару и пожелали маме и ребенку здоровья и терпения.



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