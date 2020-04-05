Россиянин умер от коронавируса в Таиланде

05.04.2020, 19:53, Новости дня

Россиянин, проходивший курс лечения в одном из медицинских учреждений тайского города Паттайя, скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил заведующий консульским отделом российского посольства в Таиланде Владимира Пронина.

По его словам, речь идет о 48-летнем мужчине, который на протяжении долгого времени проживал в Таиланде вместе с семьей, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что житель России в конце марта поступил с симптомами ОРВИ в одну из больниц в Паттайе. Пронин добавил, что супруга мужчины находится в той же больнице на карантине.

«В лечебном учреждении у россиянина подтвердили коронавирус. Несколько дней он находился в отделении интенсивной терапии, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 5 апреля врачи констатировали его смерть», – рассказал Пронин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемию коронавируса в РФ пока удается сдерживать от взрывного роста.

Напомним, в РФ число заразившихся новым коронавирусом достигло 5 тыс. 389 человек, в Москве за сутки заболели 536 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.