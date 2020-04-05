В Турции провели испытания вакцины от коронавируса на животных

05.04.2020, 19:48, Новости дня

В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса на животных, сообщил профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара.

«Хорошая новость. Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластыре, дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей», – написал Кара в Twitter.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что доклинические исследования российской вакцины от коронавируса, проведут до 22 июня, после чего будут начаты клинические исследования на людях.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.