 

В Турции провели испытания вакцины от коронавируса на животных

05.04.2020, 19:48, Новости дня

В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса на животных, сообщил профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара.

«Хорошая новость. Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластыре, дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей», – написал Кара в Twitter.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что доклинические исследования российской вакцины от коронавируса, проведут до 22 июня, после чего будут начаты клинические исследования на людях. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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