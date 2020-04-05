Мнение: Молодёжь тоже болеет, самая счастливая страна и «дефицит» гречки

05.04.2020, 19:42, Разное

1. Вначале говорили, что коронавирус опасен только для стариков. Люди с дефицитом эмпатии на этом моменте облегчённо выдыхали: дескать, я в безопасности, а что там будет с пожилой частью общества — наплевать. Выяснилось, однако, что молодые тоже болеют, причём иногда с тяжелейшими осложнениями:

https://lenta.ru/news/2020/03/29/let/

В Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом младше 40 лет. Такие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице в Telegram.

«Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. Почти половина больных с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных — 45 процентов. 15 процентам тяжелых пациентов меньше 40 лет», — указано в сообщении. По информации оперштаба, на искусственной вентиляции легких также находятся почти 40 процентов людей младше 40 лет.

Специалисты заявили, что оставаться дома нужно всем москвичам, независимо от возраста, поскольку только так можно остановить распространение инфекции.

2. Эксперты ООН уже третий год подряд называют соседнюю с нами Финляндию самой счастливой страной в мире. На этот раз они добавили в качестве одной из причин такого решения эффективные меры, принятые финскими властями для борьбы с коронавирусом:

https://www.businessinsider.com/finland-coronavirus-united-nations-worlds-happiest-country-pandemic-2020

В маленькой Финляндии сейчас более 1600 заразившихся, всего втрое меньше, чем в России. Насколько реально эффективна реакция финнов на кризис, мы ещё не знаем.

Логика подсказывает, что чем более жёсткий в стране вводится карантин, тем сильнее падает уровень счастья у сидящих под домашним арестом людей. С другой стороны, эпидемии и прочие катаклизмы заставляют людей на время забыть о житейских мелочах, перестать переживать из-за пустяков.

3. В прошлом месяце звучали жалобы на дефицит гречки, которой все начали запасаться из-за эпидемии. В действительности, цены на гречку серьёзно не выросли, да и этот рост, возможно, является не результатом реальной нехватки продукта, а картельным сговором производителей:

https://lenta.ru/news/2020/03/27/buckwheat/

В России продавцов гречки уличили в картельном сговоре. Его признаки на рынке заметили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), пишет ТАСС.

Специалисты ведомства провели 11 внеплановых проверок и выявили недобросовестных производителей, которые договаривались о ценах. Если факт сговора подтвердится, им грозит тюремный срок до шести лет.

Ранее стало известно, что стоимость гречки в России за неделю с 16 по 22 марта выросла на 2,8 процента. Также в пределах 1,3-3,5 процента выросли цены на капусту, яблоки, морковь, картофель и лук. Стоимость мяса, птицы, мясных консервов, молока и яиц увеличилась на 0,4-1,4 процента. Соль и подсолнечное масло подорожали на 04,-0,8 процента. Больше всего в России за неделю взлетели цены на сахар — 7 процентов.