 

В Китае отзовут почти 1,5 тысяч автомобилей Audi

05.04.2020, 19:40, Новости дня

Известный автогигант FAW-Volkswagen объявил о начале программы по отзыву автомобилей Audi на территории Китая.

В свою очередь, производитель анонсировал вынужденный возврат на техническую доработку 1442 экземпляров автомобиля. Указывается, что новые модели выпускались в период с 5 февраля по 28 июня 2018 года. Отзыв коснется только импортируемых автомобилей. Кроме того, уже с 10 апреля приступят к процедуре отзыва.

Экспертами выявлено, что в данных машинах имеется высокая вероятность того, что техника может получить возгорание в случае возникновения ДТП. Специалистами выявлены некоторые проблемы в конструкции бензобака Audi ТТ, которая будет в скором времени отзываться. Все работы по устранению данных дефектов будут осуществляться за счет производителя.



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