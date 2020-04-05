Особая методика сделала металлические стекла пластичными

05.04.2020, 19:40, Новости дня

Учеными была разработана особая методика, которая способна изменить свойства объемных металлических стекол.

Специальная обработка сделала материалы более пластичными и устойчивыми к сверхкритическим нагрузкам. Новая методика позволит применять этот материал во время разработки медицинских имплантатов или гибкой электроники.

Металлические стекла, к которым была применена новая методика, состоят из сплава циркония, меди, никеля и алюминия. Во время работы стекло, которое выплавлено в форме цилиндра, ученые сжимали по трем осям. Это позволило сделать его центральную часть менее жесткой.