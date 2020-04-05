 

Мнение: Распад наглядно

05.04.2020, 19:35, Разное

Когда я постоянно говорю о распаде системы управления, это может показаться абстрактно. Можно привести вполне наглядный пример, тем более по сегодняшней горячей теме, чтобы продемонстрировать, как это выглядит на практике. Цитата:

По состоянию на 4 апреля в России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусной инфекцией. По словам Голиковой, из них 808 случаев — привезенные из-за границы, еще 2854 человека заболели вследствие контакта с теми, кто приехал. «И 487 — это цифра, которую мы сейчас разбираем, имея в виду отнесение либо к привезшим, либо к заболевшим здесь как контактным», — сказала она

В переводе на русский язык Голикова сказала следующее: практически все сегодняшние инфицированные в России – это контактные больные, которые заразились от 808 прилетевших из-за границы.

Что означает сказанное ею? Да только то, что у сверхдержавы, которая по любому поводу тщится продемонстрировать свою могучесть и всюду лезет с советами, как нужно жить, не смогла (не сумела, не знала как это делается – нужное подчеркнуть) провести мероприятия по изоляции 808 человек, прибывших в страну в течение нескольких месяцев. В реальности, конечно, больше, так как для этого требовалось создать систему изоляции, фильтрации, обнаружения инфицированных. Но все равно речь идет о числе людей, подпадающих под систему мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний, в пределах десятка тысяч человек. И вот это для сверхдержавы оказалось непосильной работой. Я уже писал – еще неделю назад никаких кордонов на вокзалах, с которых происходит в том числе и сообщение с иностранными государствами, я не видел. Не потому, что не замечал, а потому что их не было. Январь, февраль и март месяц прошли в праздном ничегонеделании и совещаниях. В стране полным ходом шел государственный переворот, вертикаль готовилась к празднованию чужой победы (уж она-то к ней точно никакого отношения не имела и не может иметь). Ничего другого власть не интересовало.

Итог – идиотская "самоизоляция" всей страны, сбежавший в кусты со страху верховный главнокомандующий, нарастающий экономический коллапс, паралич страны с населением 140 млн человек. Если система управления путинской Россией неспособна отфильтровать 800 инфицированных – то получите 140 миллионов изолированных. И триллионы убытков. Это и есть цена некомпетентности (в том числе и самой Голиковой) и паралича управления.

Ничего придумывать не нужно – Голикова сама обо всем сказала.

Источник: Эль Мюрид



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