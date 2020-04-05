Мнение: Сколько россиян заразится коронавирусом?

05.04.2020, 19:30, Разное

Количество официально выявленных зараженных коронавирусом в России увеличилось до 5 389 человек. Из них в Москве – 3893 человек (на 536 больше, чем вчера). Перспективы, явно, тревожные.

Не добавляют оптимизма и официальные сообщения, если их читать более внимательно.

Премьер-министр России провел в режиме видео-конференции очередное заседание президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

По итогам заседания даны поручения, среди которых обратил внимание вот на эти:

– выделить деньги на компенсацию доходов «в связи с сокращением объёмов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

– освободить больницы под перепрофилирование их под борьбу с коронавирусом, при этом «обратив особое внимание на больных, перенёсших оперативное вмешательство, требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, а также на пациентов, имеющих риск развития осложнений основного заболевания в случае несвоевременного оказания им медицинской помощи в плановой форме».

О чем говорят эти два пункта поручений премьера? По всей видимости, уже есть прогноз, что количество зараженных, требующих госпитализации будет нарастать, до пика еще далеко. Больничных коек явно катастрофически не хватает. Под зараженных будут освобождать все, что можно освободить (отсюда, к примеру, поручение о компенсации выпадающих доходов по оказанию медпомощи по ОМС).

Мне вот интересно, какой прогноз лежит на столе у Мишустина? Сколько россиян заразится коронавирусом? 100 тыс? 500 тыс? Миллион?

Фотография отсюда