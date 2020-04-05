В Сети раскрыли содержание обращения Елизаветы II к гражданам Великобритании

05.04.2020, 19:30, Разное

В Сети раскрыли содержание видеообращения королевы Елизаветы II к гражданам Великобритании. Она поблагодарила врачей и всех работников экстренных служб за их труд, разделила тягости из-за ограничений и боль от утраты.

Елизавета II не оставила без внимания сложную финансовую ситуацию в стране и выступила с обращением ко всем британцам. В первую очередь королева выразила слова своей благодарности всем медикам, стоящим на страже здоровья и благополучия простых граждан. Без внимания не остались и другие работники ключевых отраслей, что ежедневно исправно выполняют свои обязанности для обеспечения жителей Великобритании всем необходимым. Королева Елизавета II отметила, что британцы в будущем смогут гордиться тем, как они выстояли перед лицом опасности и будущие поколения будут с воодушевлением вспоминать это время. «Самодисциплина, сочувствие к ближнему и спокойная жизнеутверждающая решимость являются основными в нашей стране», – говорит Елизавета II в заключении.

В настоящим момент королева Елизавета II находится на самоизоляции в Виндзорском замке. Там и было записано её обращение. Оператора не допустили к монарху без защитного костюма для минимизации рисков. Из королевской семьи подтверждённый случай заражения только у принца Чарльза, который благополучно переболел коронавирусом и вышел из самоизоляции.