 

ВОЗ озвучила “самые явные” симптомы коронавируса

05.04.2020, 19:30, Разное

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) озвучила “самые явные” симптомы коронавируса. Как оказалось, чаще всего пациенты сталкиваются с повышением температуры.
В настоящий момент опыт медицинских работников в борьбе против коронавируса постоянно увеличивается. Различные научные группы внимательно изучают это заболевание, получая свежие данные. Проанализировав статистику, Маргарет Харрис, председатель ВОЗ, выступила с очередным заявлением, рассказав, какие симптомы при COVID-19 являются наиболее распространёнными и часто встречающимися. Известно, многие люди испытывают разные ощущения при заражении, но подавляющее большинство информировало лечащих врачей о том, что для них всё началось с повышения температуры, значение которой возрастало до отметки 38°. Они просыпались ночью из-за озноба и жара, а после начиналась лихорадка. Подобные симптомы испытало 90% больных, и это “самые явные” признаки коронавируса.

Тем не менее, несмотря на новые знания о болезни и её симптомах, остановить эпидемию пока не удаётся. Несмотря на ввод очень жёстких ограничений и запретов на передвижение людей и их контакт, эпидемия продолжает развиваться, хотя в некоторых странах, например, Китае, фиксируется утешительная статистика. По данным ВОЗ, в мире числится уже 1 миллион заражённых, а число скончавшихся пациентов достигает 57 тысяч. В РФ COVID-19 удаётся сдерживать, и отечественные медики рапортуют о 5 389 заболевших.



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