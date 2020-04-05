Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 525 человек

05.04.2020, 19:30, Новости дня

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 525 и достигло 15 887 человек, сообщил Департамент гражданской защиты Италии.

Данное число смертей за сутки стало самым низким за две недели, передает ТАСС.

При этом число больных за сутки увеличилось на 2972. Включая умерших и вылечившихся, количество инфицированных выросло до 128 948 человек.

Ранее Италию заподозрили в большом числе необъявленных смертей от коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.