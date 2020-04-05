Специалисты узнали, что в глубинах океана пингвины могут «разговаривать»

05.04.2020, 19:30, Разное

Специалисты узнали, что пингвины могут «разговаривать» в глубине океана. С помощью видеорегистраторов во время подводной охоты получилось записать разные виды их вокализации.

Пингвины имеют уникальные способности к эстремальному дайвингу. Они хорошо ныряют на глубину до 500 метров, чтобы найти рыбу, криля, кальмары. Специалисты всегда хотели узнать, могут ли они «разговаривать» подводой, так же как на суше. С помощью новых технологий они смогли это узнать. Трем разным видам пингвинам на спину прицепили маленькие видеорегистраторы, которые снимали около 5 часов под водой, так исследователи обрели 203 вокализации в записи.

Разные виды пингвинов выбрали из-за различного поведения, питания и охоты. На глубине до 200 метров рыбу ловят Королевские пингвины, возле берега хотят поймать криль пингвины Макарони, а Генту любят разнообразную пищу, которую добывают на глубине и у поверхности. Сумев доказать, что пингвины под водой издают звуки, специалисты хотят узнать, как это у них получается делать на большой глубине с высоким давлением. Также им еще предстоит понять, как они взаимодействуют меж собой, и является ли вокализация тактическим элементом, применяемым во время охоты, чтобы запугать добычу.