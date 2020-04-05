У наместника Киево-Печерской лавры диагностировали коронавирус. Ранее он призывал всех не бояться и ходить в храм

05.04.2020, 19:26, Новости дня

Врачи диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19 у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), об этом 5 апреля сообщил церковный портал “Религиозная правда” со ссылкой на свои источники в окружении митрополита. По данным источников издания, три дня назад митрополиту стало хуже, он сдал анализы, у него диагностировали коронавирус.

Ранее, 4 апреля, на сайте Киево-Печерской лавры появилась информация о том, что все богослужения будут проходить в закрытом режиме, без допуска верующих. Также на сайте монастыря опубликовали сообщение о проведении тестов на коронавирус среди монахов. Уточняется, что анализы сдал и митрополит Павел, а все помещения монастыря обработали дезинфицирующими растворами.

Днем ранее, 3 апреля, религиозный портал Кредо.ру со ссылкой на собственного корреспондента сообщил, что на территории лавры зафиксировали вспышку инфекции, около десяти монахов находятся в лазарете, а троих насельников монастыря госпитализировали в Александровскую больницу Киева с симптомами пневмонии и подозрением на коронавирус.

Несколько недель назад на ютуб-канале Киево-Печерской лавры было опубликовано видеообращение митрополита Павла.

“Ничего не бойтесь. Молитесь, поститесь, ходите в храм, причащайтесь и причащайте детей маленьких. Не смотрите, старшее поколение, младшее поколение – все спешите в храм!” – призывал Павел верующих.

Директор общественной организации “Центр религиозной безопасности”, религиовед Дмитрий Горевой в комментарии Настоящему Времени сказал, что митрополит Павел повел себя безответственно во время усиления карантинных мер из-за пандемии коронавируса.

“У всех перед глазами был пример Италии, где каждый день умирали сотни людей, а наместник лавры делал вид, что ничего не происходит, – говорит Горевой. – Это не только необдуманное поведение, но еще и нарушение 181-й статьи Уголовного кодекса Украины. Такие призывы и действия классифицируются как посягательство на здоровье людей во время исполнения религиозных обрядов. С привлечением несовершеннолетних, а митрополит призывал приводить детей, нарушение этой статьи грозит ограничением воли на срок от 3 до 5 лет”.